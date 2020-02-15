Компания FlixBus предлагает комфортабельные автобусные перевозки в Соединенных Штатах по самым низким ценам. Растущая сеть маршрутов уже соединяет Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско, Финикс, Сакраменто, Палм-Спрингс, Сан-Хосе и другие города восточного побережья. Многие популярные рейсы в Калифорнии, Неваде и Аризоне являются беспересадочными.

Экологически чистые автобусы с опытными водителями безопасно доставят вас из точку А в точку Б, а по дороге вы сможете воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зарядить смартфон или ноутбук. Приобрести билеты можно на сайте FlixBus или через фирменное приложение.

Стартап FlixBus был основан в 2013 году тремя молодыми предпринимателями из Мюнхена и быстро стал ведущим междугородным перевозчиком Германии. В 2015 году компания начала международную экспансию, открыв маршруты во Франции, Италии, Дании, Нидерландах, Хорватии, Норвегии, Испании и Англии.

Недавно FlixBus вышел на американский рынок, предложив пассажирам в США альтернативу традиционным автобусным маршрутам. Как указывается на сайте компании, стоимость поездки (в одну сторону) из Сакраменто в Лос-Анджелес обойдется всего в $40, а из Сан-Франциско в Сакраменто – всего $10.