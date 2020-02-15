Наталья Бондаренко из Норт-Хайлендс с прискорбием сообщает о том, что ее брат Виталий Лесников насмерть разбился на мотоцикле в Сакраменто.

Фото: GoFundMe

Жена Виталия Вита и две его дочки, 4 и 5 лет, остались без средств к существованию. Наталья просит помолиться за них и по возможности помочь им с оплатой похорон и переездом обратно в Калифорнию.

«Спасибо всем, кто уже сделал или собирается сделать пожертвование, – пишет она. – Это будет огромной помощью для Виты, особенно учитывая то, что она не в состоянии работать из-за болезни. Каждый ваш доллар пойдет на помощь ей и двум маленьким ангелочкам».

Коронер Сакраменто подтвердил смерть Виталия. Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщает о том, что мотоциклист ехал на высокой скорости.

По сообщению родных, Виталий недавно переехал со своей семьей в Техас.