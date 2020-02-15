Объединенная методистская церковь готовится к большому разделению, если не сказать расколу.

В соответствии с соглашением, подписанным епископами и пасторами различных ветвей церкви в США и за рубежом, от религиозной организации вскоре должна будет отделиться «традиционная» деноминация, которая продолжит придерживаться консервативных взглядов на однополые браки и возведение в сан представителей ЛГБТК. Остальная же Объединенная методистская церковь собирается официально вычеркнуть из Книги дисциплин положения, дискриминирующие христиан по признаку сексуальной ориентации.

В мае 2020 года соглашение будет поставлено на голосование на всеобщей конференции Объединенной методистской церкви, которое состоится в Миннеаполисе (штат Миннесота). По некоторым оценкам, к «традиционной» деноминации могут присоединиться от 10 до 25% методистских церквей в Соединенных Штатах.

«Что касается поляризации нашей страны, я считаю, что мы, христиане, являемся либо частью проблемы, либо частью решения, – сказал своим прихожанам пастор Адам Хэмилтон из Церкви Воскресения в Ливуде, штат Канзас. – Я хочу, чтобы вы стали частью решения».