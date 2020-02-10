Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) в очередной раз выразила возмущение политикой властей города Нью-Йорк, отказывающихся сотрудничать с федеральной иммиграционной службой. Об этом сообщает пресс-служба ICE.

23 января агенты ICE арестовали двух нарушителей визового режима, один из которых, 51-летний гражданин Украины Владимир Половко, в сентябре прошлого года был арестован полицией Нью-Йорка по обвинению в сексуальных преступлениях. Полиция отпустила Половко на свободу, не уведомив об этом службы иммиграции.

Владимир Половко прибыл в Соединенные Штаты в декабре 2014 года и не покинул страну после окончания срока действия своей визы. В настоящий момент он находится под арестом ICE и ожидает депортации.

«Не знаю, как можно убедить администрацию Нью-Йорк-Сити в том, что ее политика “города-убежища” является опасной, а в некоторых случаях смертельно опасной для жителей города, – сказал директор отделения ICE в Нью-Йорке Томас Деккер. – Эта политика продолжает защищать преступников-иностранцев, позволяя им скрываться в городе и нарушать законы страны, что угрожает жизни и безопасности ее граждан. Рано или поздно жизнь и безопасность жителей Нью-Йорка должны стать более важными, чем планы политиков».