Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков присудила ежегодную награду 2019 года за выдающиеся достижения в послешкольном образовании. Эта престижная национальная награда была вручена Белле Гинзбурской-Блюм, старшему преподавателю Колледжа Вильгельма и Марии — одного из старейших высших учебных заведений в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Колледжа Вильгельма и Марии в штате Вирджиния.

Фото: wm.edu

Тридцать девять лет назад Белла приехала в Америку из Советского Союза, будучи подростком. Во время учебы в Нью-Йорке у нее появился интерес к преподаванию русского языка, и осенью 1992 года Гинзбурская-Блум стала сотрудницей Колледжа Вильгельма и Марии, который, по ее словам, стал для нее работой мечты.

Гинзбурская-Блум преподавала своим ученикам не только русский язык, но и такие предметы как мифы русских народов и советская мультипликация. Также она была директором программы международного обмена, по которой американские студенты ездили на учебу в Санкт-Петербург.

Заслуженная учительница с большой благодарностью приняла присужденную ей награду.

«Я невероятно признательна своим коллегам со всех уголков страны, – сказала она. – Так замечательно чувствовать, что тебя ценят и уважают».