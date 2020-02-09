Принимаемые администрацией Трампа меры по ограничению въезда иммигрантов из мусульманских стран привели к неожиданным последствиям: одно из первых мест по «экспорту» беженцев в Соединенные Штаты заняла Украина, которую сумели опередить только Конго и Мьянмар. Об этом пишет издание Washington Post.

За 2019 год в США въехал 4451 украинский беженец — около 15% от ограниченного квотами общего количества в 30 тысяч человек. Для сравнения, в 2016 году доля беженцев из Украины составляла всего 3%, подчеркивает издание.

Эти изменения в иммиграционной политике, по мнению некоторых общественных деятелей, подрывают суть программы беженцев. Изначально эта программа предназначалась для спасения людей, чьи жизни находятся в опасности из-за гражданских войн или других бедствий, происходящих в их родных странах. Теперь же многие беженцы едут в Соединенные Штаты по чисто экономическим причинам — то есть в поисках лучшей жизни, как и большинство остальных иммигрантов.

Как ни странно, сегодня, почти через 30 лет после падения советского коммунизма, в США продолжает действовать так называемая Поправка Лаутенберга, позволяющая иммигрантам называть «религиозные преследования» в качестве повода для получения статуса беженцев. Именно на основании этого закона в этом году в программе беженцев впервые за всю ее историю были созданы новые категории для беженцев, подвергающихся религиозным преследованиям. Как ожидается, до 5000 мест в этих категориях займут иммигранты из Украины, России и других стран бывшего СССР.