Оправдание президента и хаотическая ситуация в предвыборной кампании демократов внушают надежды республиканцам, сообщает Голос Америки.

В политическом ландшафте США на этой неделе произошли заметные сдвиги: глубокие разногласия затронули все слои общества.

Президент США Дональд Трамп наконец одержал триумфальную победу в битве вокруг импичмента, его рейтинги растут, а Демократическая партия находится в хаотическом состоянии после крупной неудачи в Айове.

Всего за несколько дней шансы Трампа на переизбрание стали выше, чем за все время его президентства.

Трамп раскритиковал инициированный демократами процесс импичмента как «злонамеренный и коррумпированный».

«Они довели меня до финальной стадии импичмента, – заявил он под бурные аплодисменты на церемонии в Белом доме. – Но теперь мы слышим это прекрасное слово. Никогда не думал, что какое-то слово может звучать столь приятно. Это называется полное оправдание. Полное оправдание!»

Оправдание Трампа стало ударом для демократов, в том числе для их лидера в Сенате Чака Шумера.

«Нельзя быть на стороне этого президента и при этом на стороне правды. А чтобы мы как нация смогли выжить, нужно выбрать правду», – заявил Шумер.

Многие аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе оправдания Трампа может придать ему политический стимул.

«Без сомнения, это поможет мотивировать его электоральную базу, – отмечает историк Американского университета Аллан Лихтман. – Они поверят в то, что это была партийная охота на ведьм, призванная сместить их президента».

К тому моменту, как импичмент подошел к финальной стадии, положительный рейтинг Трампа по результатам опроса Gallup вырос до рекордных 49 процентов. Негативно оценивают президента 50 процентов респондентов, 1 процент не имеют четкого мнения.

Вероятно, основной причиной повышения рейтинга является уверенное состояние американской экономики. По данным Gallup, экономическую политику Трампа одобряют 63 процента населения.

Исторически президенты, выдвигающиеся на переизбрание при хорошей экономике, выигрывают.

Как отмечает Джон Фортье из Центра двухпартийной политики в Вашингтоне, по мере того, как предвыборная гонка набирает обороты, Трампу следует воспользоваться политическими преимуществами благополучного состояния экономики.

«На данном этапе создается впечатление, что конкуренция будет жесткой, – говорит эксперт. – Президенту все еще нужно чуть подтянуть рейтинги, чтобы быть конкурентоспособным, но он уже не далек от этого, и у него есть некоторые другие сильные стороны».

Хотя в краткосрочной перспективе итог разбирательства по импичменту неблагоприятен для демократов, Лихтман полагает, что это может повысить явку в ноябре.

«Демократы рассержены, на взводе и готовы сказать: так вы говорите, правильное средство – выборы? Мы применим это средство и избавимся от Дональда Трампа», – считает он.

Джим Кесслер из левоцентристской организации «Третий путь» резюмирует: «Что мы узнали на данный момент – в нации раскол, президент этому способствует, СМИ разделены на два лагеря, и именно сквозь эту призму будут смотреть на ситуацию избиратели».