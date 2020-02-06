Процесс импичмента, в центре которого находится телефонный разговор Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, пошатнул веру многих украинцев в Соединенные Штаты как в надежного союзника и пример для подражания. Не помогает этому и тот факт, что с момента отставки Марии Йованович в мае прошлого года в Киеве не было американского посла. Об этом сообщает радиостанция NPR.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

«Раньше непредсказуемой была Украина. Теперь же мы не знаем, что в следующую неделю произойдет в Соединенных Штатах, – сказал украинский политический комментатор Иван Яковина. – Люди разочарованы. Америка была маяком свободы и борьбы с коррупцией. Теперь же украинцы чувствуют себя брошенными».

«Америка нам не враг — но, возможно, уже и не друг, – вторит ему известная журналистка Наталия Гуменюк. – Хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты были более надежным партнером».

Впрочем, не все в Украине разделяют подобные пессимистические настроения. Предприниматель Иван Погребняк считает, что госсекретарь Майк Помпео, недавно выразивший сомнения в том, что американцам интересна Украина, не выражает мнения всего правительства США.