Мужчине по ошибке отправили по почте сразу 55 тысяч копий одного и то же письма

Курьезный случай произошел с одним из жителей Твинсбурга, штат Огайо. Дэн Кейн получил по почте пятьдесят пять тысяч конвертов с копиями одного и того же письма — ответа на его заявление, поданное в кредитную фирму College Avenue Student Loan Company. Мужчине пришлось сделать две поездки, чтобы привезти домой 79 ящиков, которые теперь лежат у него в гараже.

Представители компании извинились перед Дэном и объяснили инцидент сбоем в системе исходящей почты. По оценкам журналистов, отправка такого количества писем даже с учетом оптовой скидки обошлась фирме в 10-11 тысяч долларов, не считая расходов на бумагу и чернила.

В ближайшее время Кейн собирается направить в College Avenue Student Loan еще одно заявление — и искренне надеется, что на этот раз ответ ему придет в единственном экземпляре.