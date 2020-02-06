Трамп выступил по окончании расследования по импичменту

Тем временем споры об иммунитете президентской власти продолжаются в судах, сообщает Голос Америки.

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Президент США Дональд Трамп в четверг выступает в Белом доме с речью, посвященной итогам разбирательства по делу об импичменте.

Напомним, что накануне большинство сенаторов проголосовало за оправдание президента.

Обращаясь к собравшимся, президент сказал, что на протяжении трех лет ему и его близким пришлось сталкиваться с ложью, коррупцией и «грязными полицейскими».

Такого не случалось переживать ни одному президенту, заявил Трамп.

Президент высоко оценил поддержку и помощь тех, кого он назвал друзьями.

Президент заявил, что большинству американцев пришелся по душе его Доклад о положении дел в стране.

Проходящее мероприятие президент назвал праздником.

Он напомнил о ряде этапов расследований, связанных с деятельностью его предвыборного штаба. Он упомянул, в частности, о расследовании, которым руководил спецпрокурор Мюллер.

Упомянул президент и о досье Кристофера Стила, которое он назвал фальшивкой.

Коррумпированные политики фабрикуют факты, подчеркнул президент.

Трамп высоко оценил главу республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, сказав, что тот проделал «фантастическую работу».

Президент отметил и роль сенатора-республиканца Чака Грассли, назвав его «невероятным парнем».

Трамп критически высказался по адресу сенатора Митта Ромни, единственного сенатора-республиканца, проголосвавшего за импичмент.

Демократических лидеров Адама Шиффа и Нэнси Пелоси президент назвал «порочными и ужасными людьми».

Одновременно Трамп вновь подчеркнул, что его телефонный разговор с Владимиром Зеленским в июле минувшего года был безупречным.

Президент отметил политические заслуги главы республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти.

Он обратил слова признательности и к ряду других конгрессменов-республиканцев, в частности, Девину Нунесу и Стиву Скализу.

Трамп выразил уверенность в том, что вновь одержит победу над демократами. Заявив, что дух Республиканской партии сегодня крепок как никогда, глава Белого дома напомнил, что президент Авраам Линкольн был республиканцем.

Вновь коснувшись имевших место расследований, Трамп критически высказался о бывших сотрудниках спецслужб Пите Строке и Лизе Пейдж. Он упомянул и о спецпрокуроре Мюллере, выразив в этом контексте недовольство тем, что ряд электронных писем Строка и Пейдж был уничтожен.

Еще раз подчеркнув партийный характер инициированного демократами импичмента, Трамп, не называя имени Ромни, упомянул об одном «несостоявшемся кандидате в президенты».

Президент выразил признательность своей семье за поддержку в трудный период.

В заключение он заявил, что при его президентстве страна процветает и вновь пользуется уважением.

Тем временем адвокаты президента настаивают на том, что Конституция гарантирует президенту широкую защиту от расследований со стороны Конгресса, прокуратуры и судебной власти.

Возможно, эта широкая трактовка президентских полномочий способствовала оправданию президента в рамках разбирательства по импичменту, однако череда судебных постановлений, которые ожидаются в ближайшие недели и месяцы, может оказать еще более сильное влияние на определение параметров президентской власти.

31 марта в Верховном суде будут заслушаны три дела, связанные с аргументом администрации о том, что Палата представителей и нью-йоркская прокуратура не могут добиться выполнения своих повесток с требованием предоставить его финансовые данные.

Адвокаты Трампа настаивают, что Конституция гарантирует действующим президентом иммунитет от всех уголовных расследований, и до окончания срока его полномочий прокуратура была бы бессильна, даже если бы президент застрелил кого-то прямо на Пятой авеню.

