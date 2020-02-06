На женщину в защитной маске напали в метро Нью-Йорка

На станции нью-йоркского метро в районе Чайнатауна в Нью-Йорке на женщину в защитной маске напал неизвестный мужчина. По мнению полиции, этот инцидент, произошедший в прошлое воскресенье, был вызван страхом перед китайским коронавирусом. Об этом сообщает USA.one.

Пострадавшая не обратилась в полицию — о нападении стало известно благодаря короткому видео, снятому одной из свидетельниц происшествия. По ее словам, поднимаясь по лестнице на выходе из метро, она увидела женщину в медицинской маске, темных очках и толстом пальто, с которой о чем-то спорил мужчина — свидетельница отчетливо расслышала слова «больная сука».

Внезапно мужчина ударил женщину по голове, а та в ответ погналась за ним, держа в руках стеклянную бутылку, и между ними произошла короткая драка.

Подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти просит потерпевшую связаться с полицией для проведения полного расследования инцидента.