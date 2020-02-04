Александр Лукашенко: “Мы проводили серьезные операции с ЦРУ”

Беларусь ищет альтернативных; экспортеров нефти и газа, стремясь добиться уступок от России, передает Голос Америки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник рассказал о потеплении отношений с США, в то время как его правительство обсуждает альтернативные источники энергетического импорта в попытке добиться уступок от России.

Кремль урезал энергетические субсидии для Беларуси, настаивая, что страна должна согласиться на более тесную экономическую и политическую интеграцию, чтобы и дальше получать нефть и газ по сниженным ценам.

Лукашенко заявил, что планирует провести очередной раунд переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что встреча запланирована.

Два лидера дважды встречались в декабре, однако не смогли уладить разногласия, вследствие чего с начала года Россия урезала поставки нефти в Беларусь.

Транзитные поставки российской сырой нефти через территорию Беларуси продолжаются, однако белорусские НПЗ работают на минимальных мощностях. В прошлом Беларусь получала значительную выгоду за счет экспорта нефтепродуктов, произведенных из дешевой российской нефти.

Лукашенко ищет альтернативные источники энергии, и в прошлом месяце Беларусь закупила партию сырой нефти в Норвегии. Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил Минск, чтобы обсудить возможность поставок нефти.

Тем временем белорусский лидер рассказал о прошедшей в выходные встрече с госсекретарем США Майком Помпео, которая позиционируется как признак потепления в отношениях с Вашингтоном.

«Россия забеспокоилась, – заявил Лукашенко. – Беларусь самостоятельно определяет свою внешнюю политику как суверенное и независимое государство».

Помпео, ставший первым за 26 лет госсекретарем США, который посетил Беларусь, заявил, что Соединенные Штаты могли бы удовлетворить 100 процентов нефтегазовых потребностей Беларуси, и что Вашингтон хочет помочь стране сохранить суверенитет.

На фоне напряженности в отношениях с Россией Лукашенко в последние годы стремится наладить отношения с Западом. США и Евросоюз сняли часть санкций на фоне освобождения политзаключенных в Беларуси.

Лукашенко жалуется на давление со стороны Кремля, заявляя, что некоторые российские официальные лица пытаются заставить Беларусь поступиться своим суверенитетом.

В 1997 году Россия и Беларусь подписали договор о союзе, предусматривающий тесные политические, экономические и военные связи.

Многие опасаются, что Путин может добиваться объединения с Беларусью в качестве способа остаться у власти нового союзного государства после того, как в 2024 году истечет его нынешний президентский срок.