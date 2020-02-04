Одинокая женщина доживала свои дни в нью-йоркском доме престарелых, не желая ни с кем разговаривать — пока восьмиклассник, пришедший в реабилитационный центр со школьной экскурсией, не нашел с ней общий язык. Об этом пишет USA.one со ссылкой на местные СМИ.

14-летний Басти Уильямс увидел сидевшую в кресле-каталке седоволосую женщину, грустно склонившуюся над газетой. Мальчик поздоровался с ней, но не получил ответа. Медсестры рассказали ему, что женщину зовут Хильдегард, у нее не осталось никого из родных, и она ни с кем не разговаривает.

Тогда Басти попробовал обратиться к ней на немецком языке, которым он хорошо владел. Случилось чудо — глаза Хильдегард зажглись, и постепенно они с мальчиком разговорились.

Хильдегард рассказала, как росла вблизи границы между Польшей и Чехословакией во время Второй мировой, как мама боялась отпускать ее гулять, и как она поняла, что самое важное в мире — это любовь.

«Я замер, меня одновременно охватило множество эмоций. От ее взгляда, наполненного болью и печалью, у меня на глаза навернулись слезы, – вспоминает Басти. – Я вспомнил то, о чем нам рассказывали на уроках истории, и осознал, что говорю с человеком, который все это пережил».

Так Хильдегард подружилась с Басти и его семьей, которые с тех пор навещают ее каждую неделю. А недавно они по всем правилам, с тортом и воздушными шарами, отпраздновали девяносто четвертый день рождения Хильдегард.