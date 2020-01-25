Юта стала 19-м штатом, запретившим подвергать несовершеннолетних «конверсионной терапии»

Юта стала 19-м по счету штатом Америки, запретившим подвергать несовершеннолетних так называемой «конверсионной терапии» — психотерапевтическому лечению, направленному на коррекцию сексуальной ориентации или гендерной принадлежности.

Многие профессиональные организации медиков США, такие как Америанская ассоциация психиатрии и Американская академия педиатрии, называют конверсионную терапию «бесполезной и разрушительной». Согласно некоторым исследованиям, частота попыток самоубийства, и без того повышенная среди подростков нетрадиционной сексуальной ориентации, возрастает более чем вдвое при попытках родителей изменить ее — и втрое, если к родителям подключаются психотерапевты и пасторы.

В недавно принятом законе сделаны исключения для служителей церкви, религиозных наставников, родителей и дедушек с бабушками (при условии, что они не действуют в роли психотерапевтов). Однако даже в таком виде новый закон стал победой для ЛГБТК-сообщества.

Следует отметить, что Юта стала первым полностью республиканским штатом, принявшим подобную законодательную меру. В отличие от остальных 18 штатов (а также округа Колумбия), в Юте Республиканская партия контролирует обе палаты Парламента и кресло губернатора, передает радиостанция NPR.