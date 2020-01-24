Братьев-россиян из Флориды осудили за мошенничество с кредитными картами

Два брата-россиянина из Форт-Лодердейла приговорены к 12 годам тюрьмы за кражу личных данных и мошенничество с кредитными картами, сообщает пресс-служба Федерального суда Южной Флориды.

33-летний Игорь Грушко и 29-летний Денис Грушко, граждане России, проживавшие в Форт-Лодердейле (штат Флорида), вчера были приговорены к 145 месяцам тюремного заключения. Ранее федеральный суд присяжных Южной Флориды признал их виновными в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами, сговоре с целью хранения и использования краденых кредитных карт, изготовлении поддельных кредитных карт и изготовлении поддельных удостоверений личности.

Об этом объявили федеральный прокурор по Южному округу Флориды Ариана Фахардо Оршан и специальный агент отделения Секретной службы США в Майами Брайан Суэйн.

Согласно документам суда, братья Игорь и Денис Грушко организовали в своем доме в Форт-Лодердейле фабрику по изготовлению поддельных кредитных карт. При обыске их жилища агенты Секретной службы обнаружили резиновые формы и пластик для литья, из которого братья Грушко изготавливали свои собственные устройства для скимминга. Также там хранились десятки готовых скиммеров, накладки на банкоматы, скрытые видеокамеры и другие устройства для кражи номеров карт; станки для изготовления, чтения и кодирования магнитных карт; листы голограмм для удостоверений личности штата Мэриленд и принтер для печати удостоверений личности; сотни поддельных кредитных карт и удостоверений. На компьютере братьев Грушко были найдены тысячи номеров кредитных и банковских карт.

Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько руководств с инструкциями по краже личных данных и мошенничеству с кредитными картами. Один из этих документов, к примеру, содержал следующие строки:

«Что такое кардинг? Кардинг — это искусство мошенничества с кредитными картами. Его мотивы обычно связаны с деньгами. Телевизор за 9 тысяч долларов, за который ты не заплатил ни цента, определенно опьяняет. Но настоящие кардеры занимаются этим для чего-то большего. Опьянение от того, что федералы в любой момент могут вышибить твою дверь? От того, что каждый день, который ты ходишь по улице — это еще один день, в который тебе сошло с рук федеральное преступление?»

Представленные на суде улики также доказали, что братья Грушко в сговоре с Вадимом Вознюком использовали личную информацию сотен ничего не подозревавших жертв из Южной Флориды, включая номера кредитных карт, имена, адреса и телефоны, для приобретения электроники на сумму более 100 тысяч долларов в местных магазинах Target.

24-летний Вознюк, гражданин Украины, который также проживал в Форт-Лодердейле, был приговорен к 27 месяцам тюрьмы за сговор с целью хранения и использования краденых кредитных карт. Приговор всем троим подсудимым вынес в Форт-Лодердейле федеральный судья Родни Смит.