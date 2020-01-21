Семья Андрея Середюка из Бушкилла, штат Пенсильвания, с прискорбием сообщила о том, что 2 января двадцатилетний парень неожиданно для своих родных и близких покончил жизнь самоубийством.

Фото: GoFundMe

Андрей учился на медбрата в колледже округа Моррис — причем получил за прошедший семестр высшие баллы, — а после занятий работал в ресторане Chilli’s. Тем, кто знал Андрея, он запомнился умным, симпатичным вежливым и заботливым молодым человеком.

«В связи с неожиданной потерей, которая тяжким грузом легла на плечи семьи, мы просим помощи в оплате расходов на похороны и возникших долгов, – пишут на сайте GoFundMe родственники парня. – Мы пытаемся отправить Андрея домой, в Украину, чтобы его пепел упокоился рядом с его семьей».

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Андрей Сердюк является выходцем из Украины.