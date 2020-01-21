Белый дом может ограничить въезд в США гражданам Беларуси и Кыргызстана

Белый дом может в скором времени частично ограничить въезд в США гражданам ряда стран, в числе которых – Беларусь и Кыргызстан. Об этом сообщили издания Politico и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным изданий, помимо Беларуси и Кыргызстана в список также входят Судан, Танзания, Мьянма, Нигерия и Эритрея. Сообщается, что список не является окончательным, более подробную информацию журналисты ожидают услышать от главы Белого дома на следующей неделе. Известно, что ограничения на въезд будут частичными и распространяться лишь на отдельных государственных служащих или кандидатов на получение определенных виз.

Представитель Белого дома Хоган Гидли не подтвердил возможное расширение списка, однако выступил в защиту практики ограничения въезда, отметив, что она является «успешной для обеспечения безопасности нашей страны».

Напоминаем, что в США уже действует ограничение на въезд для жителей Ирана, Йемена, Северной Кореи, Венесуэлы, Чада, Сирии и Сомали, пишет Голос Америки.