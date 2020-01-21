Трамп: американская экономика – в разгаре невиданного экономического бума

Президенту США отведена ведущая роль на Всемирном экономическом форуме, наряду с активисткой Гретой Тунберг, передает Голос Америки.

Появившись на главной сцене Всемирного экономического форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп начал с гордостью говорить об успехах американской экономики.

Трамп второй раз посещает это собрание глобальных политических и бизнес-лидеров. Обращаясь к многочисленной аудитории, президент США заявил, что недавние торговые соглашения с Китаем и Мексикой являются образцом для 21-го века.

В своем обращении он коснулся некоторых из тем, которые он уже озвучивал, выступая на Всемирном экономическом форуме два года назад.

«Я говорил вам, что мы приступили к великому возрождению Америки, – сказал он. – Сегодня я с гордостью заявляю, что Соединенные Штаты находятся в разгаре экономического бума, какого мир никогда не видел».

«Время скептицизма прошло», – сказал Трамп, поблагодарив лидеров делового сообщества за возвращение инвестиций и предприятий в США.

Трамп призвал другие страны следовать его примеру и освободить граждан от «сокрушающей бюрократии».

После выступления Трамп проведет несколько двусторонних встреч с мировыми лидерами, прежде чем вернется в Вашингтон в среду.

Белый дом сообщил, что у него запланированы встречи с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом регионального правительства Курдистана Нечирваном Барзани.

Приглашения были разосланы 3 тысячам участников, которых будут охранять около 5 тысяч военных и полицейских.

На прошлой неделе организаторы Всемирного экономического форума опубликовали ежегодный анализ рисков, в котором изменения климата и другие экологические угрозы занимают более важное место, чем геополитические факторы и кибератаки.

Трамп сомневается в изменении климата, однако он станет хедлайнером конференции наряду с экологической активисткой Гретой Тунберг, которая откроет дебаты по устранению угрозы «климатического апокалипсиса» через два часа после выступления президента США.

«Я думаю, нужно услышать голоса обеих сторон, – заявил основатель форума Клаус Швабб, комментируя участие Трампа и Тунберг. – Вопросы окружающей среды будут играть исключительно важную роль на этой встрече».

Приглашенные гости, включая многочисленных правительственных лидеров, «заслуживают соответствующих мер безопасности», заявил глава региональной полиции Вальтер Шлегель на пресс-конференции в понедельник.

«Президент США будет сопровождаться большим нарядом силовиков, которых нужно развернуть», –добавил он.

Приезд в Давос Трампа, и более 100 других миллиардеров, «несомненно, вызовет споры, хотя и заслужит похвалу в некоторых кругах», предполагает бывший представитель США в Азиатском банке развития Кертис Чин.

«[Выступая на Всемирном экономическом форуме в 2018 году], Трамп объявил, что его политика “Америка прежде всего” не означает, что Америка остается в одиночестве. То же самое послание вновь подвергнется испытанию, когда Трамп вернется в Давос», – заявил «Голосу Америки» Чин из Института Милкена.

Вице-президент института Джеймс Джей Карафано, который занимается вопросами национальной безопасности и внешней политики Фонда «Наследие» (Heritage Foundation) надеется, что Трамп уделит некоторое время в Давосе перспективам международной торговли.

На фоне заключенного торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой и подписания первой фазы торгового соглашения с Китаем, «будет здорово, если Трамп придаст новый импульс экономической свободе и свободной торговле», – заявил Карафано «Голосу Америки».