В Сакраменто состоится протест против “сексуализации” школьного образования

В митинге в поддержку законопроекта SB-673, который даст родителям Калифорнии больше возможностей по контролю за сексуальным образованием своих детей, собираются принять участие многие общественные, политические и религиозные организации штата.

Среди этих организаций — Совет исламской шуры Южной Калифорнии, представляющий 60 мечетей и мусульманских конгрегаций, а также Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP).

Также в поддержку законопроекта выступили Американский колледж педиатрии, Национальный центр закона и политики, церковь Southern Pacific District Assembly of God, церковь Alianza Ministerial Somos Amigos и Лютеранская церковь юго-восточного тихоокеанского округа, сообщает правозащитная организация California Family Council.

Напомним, что пресс-конференция и митинг, посвященные биллю SB-673 (автор — сенатор Майк Моррелл), состоятся в эту среду, 15 января, в 8 часов утра на южном крыльце Капитолия штата в Сакраменто.