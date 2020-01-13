Соглашение о намерении подписано между «Украинскими железными дорогами» и компанией «Вабтэк», передает Голос Америки.

«Украинские железные дороги» совместно с Министерством инфраструктуры Украины подписали меморандум о намерениях с американский компанией «Вабтэк» о приобретении 40 дополнительных локомотивов General Electric. Меморандум предусматривает заключение контрактов на поставку 40 новых локомотивов в 2020 году и оказание услуг по техническому обслуживанию 70 таких локомотивов.

«Нам необходимо срочно обновить подвижной состав, и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях. Справедливая стоимость локомотивов и условия финансирования контракта на поставку являются ключевыми вопросами, которые определяют будущее сотрудничество с «Вабтэк», – считает Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.

Председатель правления «Украинских железных дорог» Евгений Кравцов заявил, что «первая партия из 30 локомотивов GE уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность, выполняя около 20% всех грузовых работ».

Напомним, что в феврале 2018 был подписан договор поставки тепловозов между АО «Укрэксимбанк» и GE, а также договор финансового лизинга между ОАО «Украинские железные дороги» и АО «Укрэксимбанк» 30 тепловозов производства GE.

26 машинистов поездов производства GE уже прошли курс обучения на специальном тренажере. «Оборудование моделирует динамику движения поезда до 120 км/ч. Современная компьютерная программа полностью имитирует рабочее место машиниста – пульт управления. На нем отображается реальное расположение сигналов, станций, переездов, знаков и других элементов инфраструктуры», говорится на сайте «Украинских железных дорог».