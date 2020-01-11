Решительные действия добровольцев в Спринг-Вэлли (штат Нью-Йорк) спасли годовалого ребенка и его сестру.

В еврейской общине города Спринг-Вэлли агрессивный питбуль напал на маленького мальчика, сбив с ног присматривавшую за ним сестру. На помощь детям прибежал волонтер Моше Лефковиц, к которому вскоре присоединились другие члены добровольческой организации Chaverim of Rockland. Общими усилиями им удалось обездвижить собаку и удерживать ее до прибытия полиции.

Мальчик благодаря толстой зимней одежде не пострадал, а девочка получила незначительную травму ноги. К сожалению, 29-летний доброволец был сильно укушен за руку, что потребовало хирургического вмешательства.

Питбуль был помещен в карантин в местном приюте для животных Hi Tor. По словам соседей, они неоднократно сообщали в полицию об опасной собаке, но их жалобы оставались «без адекватного ответа».

Расследование инцидента продолжается; полицейские сообщают, что им уже известен предполагаемый владелец собаки. Полиция Спринг-Вэлли просит всех имеющих какую-либо информацию о данном происшествии связаться с детективами по номеру 845-356-7400.