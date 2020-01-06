В начале нового 2020 года портал WalletHub порадовал своих читателей очередным обзором. Он будет особенно интересен тем, кто задумывается о смене работы или же с пахнущим свежей краской дипломом готовится подняться на первую ступень своей карьерной лестницы.

Аналитики WalletHub сравнили более чем 180 американских городов в попытке выяснить, какие из них лучше всего подходят для поиска работы. Для этого каждый город был оценен по 31 ключевому параметру, имеющему непосредственное отношение к рынку труда.

По совокупности результатов первое место в рейтинге занял Скоттсдейл (штат Аризона), который особенно отличился высокими годовыми доходами.

На второй строчке неожиданно оказался не самый известный и не самый большой — население 15 тысяч — городок Саут-Берлингтон в штате Вермонт, ставший лучшим городом страны по уровню безработицы. (Просьба не путать его с просто Берлингтоном, также штат Вермонт, который занял в списке лишь 56-е место).

Третью позицию занял Сан-Франциско — благодаря высоким зарплатам и низкому уровню безработицы, а также вопреки долгим поездкам на работу и неподъемным ценам на жилье.

К сожалению, в первую десятку общего зачета из калифорнийских городов кроме Сан-Франциско удалось попасть только Фримонту (пятое место). Однако «Золотой штат» оказался вне конкуренции по уровню зарплат: в этой категории четыре первых места принадлежат Сан-Хосе, Сан-Франциско, Окленду и Фримонту.

Фигурирует Калифорния и в списках «самых худших»: Стоктон отличился небольшим числом вакансий и высоким уровнем безработицы, Ирвайн и Санта-Кларита — низкими темпами роста рынка труда, Сан-Франциско, как уже упоминалось — временем, которое приходится проводить в дороге на работу и с работы. В категории «самое дорогое жилье» три первых строчки также принадлежат Калифорнии, а именно Лос-Анджелесу, Лонг-Бич и Сан-Франциско.