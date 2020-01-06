Гетеросексуальным парам дали право на создание “домашнего партнерства”

С 1 января 2020 года в Калифорнии вступил в силу обновленный закон о так называемом домашнем партнерстве — союзе двух не связанных родством взрослых людей с целью совместного проживания и заботы друг о друге.

Ранее в такой союз могли вступать либо однополые пары (вместо однополых браков, которые были легализованы в Калифорнии только в 2013 году), либо пожилые люди в возрасте 62 лет и старше. Новый закон, подписанный губернатором в июле 2019 года, снимает эти ограничения.

Теперь у гетеросексуальных пар, которые хотят официально оформить свои отношения, но по каким-либо причинам не желают вступать в брак, имеется альтернативный вариант — который, по мнению некоторых, в будущем может стать нормой.