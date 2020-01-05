Дедушка купил автобус, чтобы отвозить 10 внуков в школу

Дедушка из орегонского городка Глэдстон, что к югу от Портленда, преподнес своим десятерым внукам и внучкам рождественский сюрприз: свой собственный школьный автобус. Дети учатся в небольшой частной школе, которая не имеет своего автобусного парка, поэтому родителям приходилось каждый день возить их на занятия.

Идея пришла в голову Дагу Хейсу после разговора со своей женой Эми. Когда она спросила, есть ли у Дага в жизни какие-то важные цели, он пару недель подумал и ответил: «Было бы здорово возить внуков в школу по утрам».

Примерно через месяц Хейс приобрел старый школьный автобус, оборудовал все сиденья ремнями безопасности по современным стандартам и нанес на его борт гордое название: «Дедушка-Экспресс». Сразу после рождественских каникул семейный автобус отправится в свой первый рейс с пятью внуками Дага, а в следующем году до школы дорастут еще двое из них.