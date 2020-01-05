Арестована владелица детского сада, которая прятала 26 маленьких детей в подвале

Власти штата Колорадо приостановили действие лицензии одного из частных детских садов в Колорадо-Спрингс.

Получив жалобу родителей, полицейские пришли в детский сад Play Mountain Place с проверкой, но, к своему удивлению, не увидели ни одного ребенка. Неожиданно они услышали доносящийся откуда-то снизу шум и обнаружили за фальшивой стеной проход в подвал, где находились 26 малышей (все младше трех лет) и двое воспитателей. Условия имевшейся у заведения лицензии разрешали принимать не более 6 детей.

58-летняя владелица детского сада Карла Фейт и две воспитательницы были арестованы. Как сообщает местная пресса, им предъявляются обвинения в жестоком обращении с детьми без причинения вреда и сопутствующих преступлениях.

По данным издания Los Angeles Times, это уже не первое аналогичное нарушение, совершенное Фейт. Два десятка лет назад такой же инцидент произошел в принадлежавшем ей детском саду в Калвер-Сити (штат Калифорния): перед визитом полиции сотрудники переполненного заведения безуспешно попытались спрятать «лишних» детей.