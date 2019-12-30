Сенат одобрил законопроект о борьбе с телефонным спамом и отправил его Трампу

По подсчетам компании YouMail, распространяющей бесплатное приложение для блокировки телефонной рекламы, в ноябре американские абоненты получили чуть больше 5 миллиардов автоматических звонков. Несмотря на космическую величину этой цифры — 167 миллионов звонков в день, – она на 11% меньше поставленного в октябре печального «рекорда» в 5,7 миллиардов.

Основную часть автоматических звонков (47%) составили попытки мошенничества, за ними следовали всевозможные напоминания (41%), и только оставшиеся 12% являлись телемаркетингом.

В категории «мошенничество» безусловным лидером были звонки о якобы одобренной медицинской страховке. Другие популярные темы – «уменьшение процентной ставки по кредиту» и «списание долгов» – остались далеко позади.

Среди американских городов «лидером» по абсолютному количеству автоматических звонков оказалась Атланта (199 миллионов), а по количеству звонков на человека — Вашингтон (округ Колумбия), каждый житель которого в ноябре получил в среднем 51 звонок от робота.

Напомним, что в декабре этого года Сенат одобрил билль S151, который, помимо прочего, наделяет Федеральную комиссию по связи правом налагать на злостных нарушителей правил телемаркетинга штрафы в размере до 20 тысяч долларов за каждый звонок. Законопроент отправлен Трампу, ожидается, что президент подпишет его.