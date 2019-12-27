В середине ноября долину Уилламетт, известный винодельческий регион на тихоокеанском побережье Америки, посетила группа из десяти россиян. В ее составе были 7 сомелье из Санкт-Петербурга, 2 представителя российского импортера вин Marine Express и российский сотрудник Министерства сельского хозяйства США из посольства Соединенных Штатов в Москве.

Фото: oregonwinepress.com

Делегация прибыла в Орегон по приглашению Jackson Family Wines — одной из крупнейших американских винодельческих компаний, которая недавно заключила соглашение о поставке своей продукции в Россию. Программа тура была весьма насыщенной — зарубежные гости посетили три винодельни и один виноградник Jackson Family Wines, а также приняли участие в четырех семинарах, каждый из которых был посвящен одному из виноградарских регионов штата.

Пока еще рано судить о том, к чему приведет этот визит, и станут ли вина из Орегона известными среди российских ценителей. Однако это событие сумело создать мостик между народами, которые в последнее время все сильнее разделяет политика. Вино лучше всего выражает особенности места, в котором оно было выращено, и поэтому способно объединять сильнее, чем любой другой напиток — а возможно, даже сильнее, чем что-либо еще.

Об этом сообщает Oregon Wine Press.