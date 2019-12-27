Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес властей Калифорнии

Как сообщает Голос Америки из Вашингтона, Дональд Трамп раскритиковал власти Калифорнии за бедственную ситуацию с бездомными в штате.

“Калифорния пока что лидирует в стране как штат с самым больщим количеством бездомных, и с ростом процента бездомного населения – оба статистических показателя ужасны, – сказал Трамп. – Сумасшедшая Нэнси должна сфокусироваться на своем собственном округе помочь некомпетентному губернатору решить огромную проблему с бездомными!”

“Калифорния делает даже больше, чтобы справиться с проблемой бездомных, несмотря на то, что федеральное правительство продолжает ставить преграды”, – паррировал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

По словам Ньюсома, штат инвестировал $1 млрд, в том числе $650 млн неотложной помощи, а также принял вспомогательные законы, помогающие городам и округам в решение проблемы.

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