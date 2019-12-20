Прокурор Амира Фокс и шеф полиции города Кейп-Корал Дэвид Ньюлан объявили о том, что коллегия присяжных округа Ли обвинила Райана Патрика О’Лири и Шейлу О’Лири в следующих преступлениях: убийство первой степени, жестокое обращение с детьми с отягчающими обстоятельствами, причинение смерти с отягчающими обстоятельствами, жестокое обращение с детьми и два случая оставления детей без надзора.

Оба из них официально обвиняются в пытках и убийстве 18-месячного ребенка, который погиб от голода и крайней запущенности. Обвинение также касается трех других жертв, детей 3, 5, и 11 лет, которые страдали от жестокого обращения и отсутствия надзора. Данные преступления произошли в 2019 году в городе Кейп-Корал.

Предъявленные обвинения стали кульминацией расследования, проведенного Департаментом полиции Кейп-Корал в сотрудничестве с Центром защиты детей.

«Вещественные доказательства и обстановка на месте преступления ужасают. Эту картину я как мать и как прокурор штата никогда не смогу забыть. Я воздаю должное следователям и сотрудникам Департамента полиции Кейп-Корал за расследование этого чудовищного преступления», – сказала прокурор Фокс.

Как указывает телеканал NBC, пара кормила своих детей сырыми овощами и фруктами. Они практиковали веганство.