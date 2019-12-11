Дональд Трамп был вынужден выплатить 2 миллиона долларов компенсации за незаконное использование в политических целях средств своей благотворительной организации «Фонд Трампа».

Эта компенсация, а также 1,8 млн долларов, оставшихся на счетах Фонда после его закрытия, будут распределены между восемью некоммерческими организациями, такими как Army Emergency Relief и Children’s Aid Society.

«Благотворительность — это не средство достижения цели, – сказала генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, – вот почему присужденная компенсация говорит о злоупотреблении президента своей властью и представляет победу для благотворительных организаций, соблюдающих закон. Эти деньги наконец попали к тем, кто их заслуживает».