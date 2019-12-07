46% американских военных считают Россию союзником США

Согласно опросу, 46% опрошенных военных и членов их семей считают Россию союзником США, передает Голос Америки.

Российские попытки ослабить Запад с помощью нескончаемой информационной кампании, возможно, начали приносить плоды. Под ударом оказались американские военнослужащие. Хотя большинство американцев по-прежнему считают Москву одним из главных противников США, результаты нового соцопроса дают основания предположить, что эта точка зрения начала меняться, в особенности среди американских военнослужащих и членов их семей.

Согласно итогам второго ежегодного Рейгановского исследования национальной обороны, завершившегося в октябре, почти половина опрошенных военнослужащих и членов их семей – 46% – сказали, что рассматривают Россию в качестве союзника.

При этом в целом среди жителей США такой точки зрения придерживаются только 28%, однако это на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году – тогда Россию считали союзником 19% американцев.

В целом, авторы опроса установили, что позитивные взгляды на Россию, по-видимому, «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа о России».

Несмотря на то, что 71% жителей США и 53% военных и членов их семей все еще считают Россию врагом, всплеск пророссийских настроений беспокоит представителей Пентагона.

«Со стороны России происходят попытки наводнить медиасреду дезинформацией, чтобы посеять сомнения и растерянность», – сказала в интервью «Голосу Америки» официальный представитель Минобороны США Карла Глисон.

«Это происходит не только с помощью противоречивых и подстрекательских диалогов, но и еще благодаря ложным историям, предназначенным… для усиления симпатии [к России]», – говорит Глисон. По ее словам, Пентагон «активно работает над разоблачением и противодействием российской дезинформации, когда это возможно».