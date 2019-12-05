Гражданина Грузии депортируют из США за фиктивный брак с американкой

Как сообщила Иммиграционная и таможенная служба США, жительница Уилмингтона (штат Северная Каролина) Мэрилин Годшелл была приговорена к 12 месяцам условного срока за пособничество нарушению иммиграционного законодательства.

Она засвидетельствовала фиктивный брак своей дочери Мелиссы Годшелл с гражданином Грузии Левоном Ломтатидзе, заключенный в целях получения последним американского гражданства. Эта сделка, устроенная выходцем из Таджикистана Тоджиддином Рахимовым, обошлась Ломтатидзе в 12 000 долларов, плюс автомобиль и оплата съемного жилья.

В сентябре 2017 года Ломтатидзе собирался получить вид на жительство в США, однако Иммиграционной службе стало известно, что его брак с Мелиссой Годшелл был фиктивным. На самом деле Мелисса все это время проживала со своим бойфрендом Робертом Кеннерли.

По итогам судебного дела Ломтатидзе был осужден за иммиграционное мошенничество и получил приказ о депортации. Мелисса Годшелл была приговорена к 4 месяцам федеральной тюрьмы. Кеннерли и Рахимов признали свою вину и в настоящее время ожидают вынесения приговора.