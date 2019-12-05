Гражданин Армении участвовал в схеме по незаконному получению американских виз

32-летний гражданин Армении Грачья Атоян, проживающий в Глендейле (Калифорния), признал свое участие в масштабной схеме по незаконному получению американских виз.

Организаторы схемы выдавали жителей Армении, желавших приехать в США, за артистов, что позволяло им получать визы P-3. За это иммиграционные мошенники получали плату в размере от 3 до 10 тысяч долларов.

Вынесение приговора Атояну назначено на 20 февраля 2020 года. Вместе с Атояном обвинения в иммиграционном мошенничестве и связанном с ним отмывании денег были предъявлены его сообщникам — Стелле Бояджян и Диане Григорян.

Ранее сообщалось о признании вины сотрудницей Атоян – 48-летней Стеллы Бояджян из города Рего-Парк (штат Нью-Йорк).