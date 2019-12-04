В Киеве состоялась торжественная передача нескольких десятков новых американских автомобилей Национальной полиции Украины. Об этом сообщает официальный сайт украинского посольства.

В церемонии передачи 88 транспортных средств принял участие временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Это мероприятие является частью длинной серии шагов по сотрудничеству, над которыми США работает вместе с полицией Украины, – сказал Тейлор в обращении к украинским властям. – Вы находились на переднем крае полицейской реформы в Украине, включая организацию национальной патрульной полиции. Мне было очень приятно посетить один из проектов территориальных общин по вопросам полицейской деятельности. Это был весьма впечатляющий проект».

Как сообщил американский дипломат, большинство из этих транспортных средств будут отданы в распоряжение полицейских в территориальных общинах.