Задержана группа иммигрантов по подозрению в незаконном выращивание марихуаны

В рамках борьбы с небезопасным и незаконным выращивание марихуаны Департаментом полиции Ранчо-Кордовы арестована группа подозреваемых в составе 5 человек.

Видео: Rancho Cordova PD

В октябре этого года Департамент полиции Ранчо-Кордовы получил ордеры на обыск трех зданий в связи с подозрением на нелегальное выращивание марихуаны. В результате операции было обнаружено и уничтожено около 670 фунтов марихуаны, включая 800 живых кустов и высушенные части растений. Кроме того, полиция конфисковала улики, свидетельствующие о торговле марихуаной, и 37 000 долларов наличными. По нескольким обвинениям, связанным с незаконным выращиванием и продажей марихуаны, были арестованы Джереми и Джейми Миллс (41 год и 34 года, Фолсом) и Максим Егоров (36 лет, Сакраменто).

В ноябре Департамент обнаружил нелегальную плантацию, состоявшую из 3100 растений марихуаны. Полицейские изъяли и уничтожили около 1320 фунтов марихуаны, а также конфисковали около 1000 долларов наличными. В ходе операции были арестованы 29-летний Сережа Дармоян из Ранчо-Кордовы и 64-летний Крикор Джакалян из Ситрес-Хайтс. Им были предъявлены обвинения в незаконном выращивании и продаже марихуаны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города Ранчо-Кордова.

Полиция принимает активные меры по выявлению случаев нелегального выращивания марихуаны, чтобы пресекать незаконную деятельность и причинение беспокойства жителям и предприятиям Ранчо-Кордовы.

Отмечается, что муниципальный кодекс Ранчо-Кордовы разрешает выращивать в частных жилищах до 6 растений марихуаны. Однако Департамент полиции наблюдает в жилых и деловых районах небезопасные и незаконные плантации, значительно превышающие эти пределы.

Полиция Ранчо-Кордовы недавно добавила в свой штат сотрудника, который будет заниматься расследованием случаев нелегального выращивания марихуаны. Это позволит департаменту более эффективно обрабатывать жалобы населения и принимать меры по пресечению этой небезопасной и незаконной деятельности.

«Мы разработали наш активный подход с учетом отзывов граждан, – сказал помощник шефа полиции Ранчо-Кордовы Джефф Шелльдорф. – Незаконное выращивание марихуаны негативно влияет на качество жизни. Оно является угрозой безопасности, причиняет беспокойство жителям города и может приводить к другим видам преступлений».

Сейчас, когда в Ранчо-Кордове наблюдается повышенный спрос на участки в промышленной зоне, этот активный подход обеспечивает предприятиям второго по количеству рабочих мест города региона возможность расширения и развития, одновременно сдерживая рост нелегальных плантаций.

Департамент полиции Ранчо-Кордовы просит жителей города и владельцев местных предприятий быть «глазами» правоохранительных органов и помочь остановить незаконное выращивание марихуаны. Если вы подозреваете, что в вашем районе может находиться нелегальная плантация, сообщите об этом в особый отдел полиции по номеру 916-875-9600.