Минимальный размер оплаты труда в Калифорнии поднимается до $12 в час

Комиссия по труду Калифорнии напоминает, что с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в штате поднимается до 12 долларов в час (для компаний, где заняты более 25 сотрудников — до 13 долларов в час).

Исключение делается для стажеров, независимо от их возраста: в первые 160 часов работы по новой для них специальности их зарплата может составлять 85% от минимальной.

Помимо этого, существуют исключения для работников, являющихся физическими или умственными инвалидами, и для некоммерческих организаций (таких как реабилитационные центры), нанимающих таких работников. Подобные работодатели могут получить особую лицензию, разрешающую оплату труда по ставкам ниже минимальных.