Можно ли заставить церковь оплачивать аборты?

В Федеральном апелляционном суде Девятого округа в этот понедельник прошло первое слушание по иску церкви Skyline Wesleyan Church против Департамента регулируемого медицинского обслуживания Калифорнии (DMHC). Об этом сообщает Грег Бюрт из California Family Counsil.

В 2014 году руководство церкви обратилось в суд после того, как Департамент потребовал от всех страховых компаний штата в обязательном порядке включать в медицинские страховые планы проведение абортов, при этом порекомендовав им не упоминать об этом напрямую в описании планов. Таким образом, церкви и другие религиозные организации лишились возможности приобретать для своих сотрудников медицинскую страховку, не вступающую в противоречие с их верой.

Калифорнийский суд не согласился с аргументами истцов, и им пришлось обратиться в апелляционную инстанцию, где дело несколько лет ожидало своей очереди.

«Церкви должны иметь возможность следовать своим глубоким убеждениям без незаконных и несправедливых требований правительства, – сказал Иеремия Галус из организации “Альянс по защите свободы”, которая представляет в суде интересы Skyline Wesleyan. – Департамент регулируемого медицинского обслуживания неправ, пытаясь заставить церковь платить за аборты, проводимые по желанию. Это правительственное агентство неконституционно действовало против религиозных организаций, неоднократно сотрудничало со сторонниками абортов и ввело свои беспрецедентные требования в обход надлежащих административных процедур».