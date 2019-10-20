Религиозный беженец, искавший смысл жизни, пропал на Аляске

Родственники пропавшего год назад 42-летнего Владимира Костенко до сих пор пытаются выяснить его судьбу. Об этом пишет издание Anchorage Daily News.

Владимир Костенко вырос в большой христианской семье в Зеленокумске, российском городе на Северном Кавказе. В 1999 году он вместе с 12 братьями и сестрами переехал в США по программе беженцев. Их новым домом стал городок Валла-Валла в штате Вашингтон.

Через несколько лет Владимир, который не вписался в новую жизнь так же легко, как его младшие братья и сестры, занялся поисками смысла жизни и Бога. В 2011 году он присоединился к подмосковной коммуне хиппи, а еще через несколько лет совершил поездку в Украину, где заинтересовался противоречивым учением украинского евангелиста Владимира Мунтяна.

В последние годы Владимир вел тихую жизнь в Валла-Валла, занимаясь ремонтом старых автомобилей на участке одного из знакомых. Деньги Владимира интересовали мало — по словам его сестры Аллы, для него было куда важнее быть полезным людям.

Неожиданно у него появилась возможность съездить на Аляску: другу семьи, бизнесмену Дмитрию Кудрину, понадобилось отправить туда грузовик с товаром, и он нанял Владимира в качестве водителя.

Владимир узнал, что у Дмитрия есть охотничий домик в безлюдной долине Перчес-Крик, в 14 милях от ближайшей дороги, и попросил разрешения пожить в нем. 18 августа 2018 года он на такси доехал из офиса Кудрина до шоссе Хэтчер-Пасс, а дальше добирался до домика пешком.

Кудрина смутило, что первоначально Костенко планировал взять с собой только двухкилограммовый мешочек с овсянкой и отказался от ружья и перцового баллончика от медведей. С другой стороны, решил Кудрин, он взрослый человек, а в хижине есть достаточный запас консервов.

Первое время Владимир присылал фотографии — для этого ему приходилось заряжать телефон от солнечной батареи и взбираться на ближайшую гору в поисках сигнала. В сентябре его навестили знакомые охотники и оставили ему немного свежих продуктов, в том числе яблоки, хлеб и квас. Из ягод клюквы и черники, собранных в долине, Владимир готовил варенье.

«Я не планирую уезжать отсюда», – писал он.

В октябре Владимир Костенко перестал выходить на связь. Кудрин, волнуясь за него, вместе со своим братом облетел домик на своем самолете. Жилище занесло снегом, но Владимир был в порядке и поприветствовал пилотов, выйдя на крыльцо.

Наступили зимние морозы, к тому же на Аляске прошло сильное землетрясение. Сообщений от Владимира по-прежнему не было, и 23 декабря Андрей Кудрин с братом вновь вылетели к охотничьему домику. На этот раз их никто не приветствовал, домик выглядел закрытым, а печная труба была покрыта нерастаявшим снегом.

Владимир Костенко (Фото: Alla Kostenko | adn.com)

Через три дня Кудрин нанял вертолет и высадился у домика, дверь которого оказалась тщательно заколоченной листом железа. Кудрин выдернул гвозди и вошел в домик, не зная, что он найдет внутри.

Жилище оказалось в полном порядке — застеленные кровати, дрова, консервы, емкость с водой, газовый баллон, аккуратно расставленные на полке приправы. Уходя, Владимир не оставил никаких записок — только нацарапанную на дощечке странную фразу на русском «Ладан – не жечь».

Как Владимир провел последние дни в охотничьем домике, почему и куда он решил уйти — до сих пор неизвестно, пишет Anchorage Daily News. По словам местных жителей, путешествия по глуши в зимнее время крайне опасны, особенно для тех, у кого нет достаточного опыта жизни на Аляске.

«Нужно или быть удачливым, или знать, что ты делаешь, – говорит Руди Уиттширк из близлежащего городка Уиллоу. – Приходиться быть очень осторожным: здесь есть тысячи способов погибнуть».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего человека, полиция Аляски просит откликнуться.