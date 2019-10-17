Министерство обороны Российской Федерации выступило с инициативой установить День Русской Америки. Об этом сообщается в уведомлении о подготовке проекта президентского указа, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Общественные отношения, являющиеся предметом регулирования данного проекта указа, касаются российско-американских отношений. В настоящее время в Российской Федерации не установлены памятные даты, посвященные Русской Америке. Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества», – говорится в тексте документа.

Праздник Русской Америки планируется отмечать 19 июля — именно в этот день в 1799 году императором Павлом I был подписан указ о создании Российско-американской компании для освоения Аляски и Калифорнии, где находится знаменитый Форт-Росс.

В настоящее время военное ведомство проводит открытое обсуждение данного проекта и принимает предложения общественности. Планируемый срок вступления нормативного правового акта в силу — январь 2020 года.