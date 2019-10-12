Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в прошлую среду одобрил законопроект, позволяющий детям, которым прописано лечение каннабисом, принимать лекарства на территории школ и детских садов.

Билль SB 223 позволит администрациям школьных округов и другим управляющим органам принимать правила, регламентирующие этот процесс. Как минимум, эти правила должны содержать следующие пункты:

– лекарство должен давать ребенку родитель или опекун после предъявления справки от врача;

– при этом не должны создаваться помехи учебному процессу;

– все оставшиеся после приема лекарства должны уноситься за пределы школы.

Законопроект не касается продуктов каннабиса, предназначенных для курения или применения в электронных сигаретах.