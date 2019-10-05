В Сенате Калифорнии ведется работа над законопроектом, который заметно расширит возможности работников по получению отпуска по болезни и семейным обстоятельствам.

Сейчас работодатели обязаны предоставлять сотрудникам 12-недельный неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, родителем или супругом, но это положение относится только к крупным предприятиям с числом работников в 50 и больше. Билль SB 135 предлагает распространить действие этого закона на мелкие предприятия с 5 работниками, а в число лиц, по уходу за которыми можно брать отпуск, включить дедушек с бабушками, внуков, братьев с сестрами, домашних партнеров, а также любого другого выбранного человека (не более одного за 12-месячный период).

В законодательство об оплачиваемых отпусках также предлагается ввести изменения: такой отпуск можно будет брать не только для ухода за больным членом семьи или новорожденным, но и для проведения времени вместе с недавно усыновленным ребенком. Помимо этого, размер отпускного пособия будет рассчитываться по новым правилам.

Законодатели утверждают, что расширение программы отпусков пойдет на пользу не только самим работникам, но и работодателям. Если у сотрудника будет возможность вместо того, чтобы уволиться для ухода за больным, взять для этого отпуск, то это сэкономит предприятию расходы на найм и обучение нового работника. Как показала статистика Министерства труда, после введения в Калифорнии оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам расходы на зарплату работников в среднем снизились.