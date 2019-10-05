В четверг губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон о реформе чартерных школ, предложенный членом Ассамблеи Патриком О’Доннелом. Билль AB 1505 призван решить давно назревавшие проблемы во взаимоотношениях между государственными и чартерными школами — главным образом касающиеся вопросов финансирования и ответственности перед налогоплательщиками.

Основные нововведения, предусмотренные положениями AB 1505:

– чартерные школы теперь могут быть закрыты из соображений финансирования и демографии;

– при рассмотрении заявки на создание новой или расширение существующей чартерной школы теперь будет учитываться ее финансовое влияние на район и его школы;

– администрация школьного округа будет вправе отказать в создании чартерной школы, если округ находится в бедственном финансовом положении;

– преподаватели чартерных школ должны будут иметь соответствующие сертификаты и проходить проверку биографии на уровне штата;

– на создание новых внеклассных чартерных школ объявляется мораторий на двухлетний период, в течение которого данный вид обучения должен быть реформирован;

– чартерные школы, созданные с одобрения администрации штата, будут переданы под надзор местных школьных округов;

– при продлении лицензий чартерных школ будут использоваться единые для штата критерии.

Губернатор Ньюсом назван новую законодательную меру «исторической».

«Теперь у нас есть законодательная основа для совместной работы чартерных и традиционных школ на благо общества», – сказал он.