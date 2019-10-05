Церкви Кремниевой долины перепрофилируются с учетом жилищного кризиса

Отреагировав на жилищный кризис, который достиг своего пика в Северной Калифорнии, несколько религиозных организаций района залива Сан-Франциско объявили о предоставлении доступного жилья калифорнийцам с низкими доходами. Некоторые церкви селят постояльцев в пристройках, некоторые закрываются и переоборудуются под жилые помещения, а некоторые строят для малоимущих жителей Кремниевой долины новые дома.

Например, жилой комплекс St. Paul’s Commons в Уолнат-Крик распределил по предварительным заявкам 5 доступных квартир среди арендаторов с низким уровнем доходов и особыми потребностями.

St. Paul’s Commons – это доступный жилой комплекс из 30 студий и 14 однокомнатных квартир, который откроется в ноябре 2019 года. На его территории, оснащенной системой видеонаблюдения, имеется автомобильная и велосипедная парковка. Поблизости расположены магазины, школы и станция BART.

Похожие модели жилищного строительства продвигают церкви Санта-Розы, Пало-Альто, Беркли, Сан-Хосе, Окленда.