Российский хакер признался во взломах и ведении незаконного игорного бизнеса

В федеральном суде Манхэттена 35-летний московский хакер Андрей Тюрин признал себя виновным в совершении ряда серьезных преступлений, включая компьютерный взлом, банковское мошенничество и ведение незаконного игорного бизнеса.

Как гласят материалы обвинения, с 2012 по 2015 год преступная группа под руководством израильтянина Гери Шалона, в которую помимо Тюрина входили американец Джошуа Самуэль Аарон и израильтянин Зив Оренштейн, совершала взломы компьютерных сетей крупных американских финансовых корпораций, брокерских фирм и новостных агентств. Вершиной мастерства Тюрина стало проникновение в компьютеры банка JPMorgan Chase, ставшее крупнейшей кражей личных данных в истории — злоумышленники получили информацию о 83 миллионах клиентов этого финансового учреждения.

Вынесение приговора Андрею Тюрину назначено на 13 февраля 2020 года. За все преступления, в которых он признал себя виновным, ему грозят десятки лет тюрьмы.