Президент назвал решение демократов «хараcсментом», передает Голос Америки из Вашингтона.

Фото: The White House

Президент Дональд Трамп нарушил положения Конституции США во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это является поводом для проведения расследования и запуска процедуры импичмента, заявила, выступая на Капитолии перед законодателями и журналистами, во вторник Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей.

Пелоси выступила с этим заявлением в 5 часов вечера по Восточно-американскому времени по итогам встречи с демократами в Палате представителей.

«Действия, совершенные на сегодня президентом являются серьезным нарушением Конституции. Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не может быть выше закона», – заявила Пелоси.

В течение многих месяцев спикер нижней палаты Конгресса отказывалась дать ход расследованию для объявления импичмента Трампу из-за предыдущего обвинения в препятствовании правосудию, связанному со следствием по «российскому делу».

Президент отреагировал на решение демократов в Палате представителей в своем Твиттере, назвав его «грязной охотой на ведьм» и харасcментом.

«Такой важный день в ООН, так много работы и успехов, и демократы намеренно испортили и дискредитировали это своей “срочной новостью” о грязной охоте на ведьм. Можете в это поверить?» – написал президент.

Ранее во вторник Нэнси Пелоси также заявила, что Джозеф Магуайр, исполняющий обязанности главы Национальной разведки США, нарушил закон, отказавшись передать жалобу осведомителя на действия президента Дональда Трампа. Пелоси отметила, что Магуайр действовал по указанию Белого дома.

Сенатор Элизабет Уоррен, одна из лидеров президентской гонки среди демократов, призывала объявить Трампу импичмент в течение многих месяцев из-за обвинений в препятствовании правосудию в ходе «российского расследования».

Уоррен написала, что «расследование о [возможности] импичмента должно продвигаться с эффективностью и серьезностью, [как того] требует кризис».

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил во вторник, что он не поддерживает инициативу демократов о начале расследования по поводу возможности импичмента.

«Спикер Пелоси является спикером этой Палаты, но она не говорит от лица Америки, когда речь идет об этом вопросе… Она не может единолично решить, [проводим ли] мы расследование об импичменте», – заявил Маккарти.