Как россиянка работает инженером в Сакраменто

Проектировщик энергосистем Ирина Грин сумела выехать в США из СССР лишь в начале перестройки. В Америке ее талант инженера оказался востребован, и даже в пенсионном возрасте она остается ведущим специалистом энергосистем штата Калифорния.

Здесь же она нашла и другое свое призвание: Ирина успешно дрессирует собак-поводырей для людей с инвалидностью. Она считает, что, помогая людям, отдает дань благодарности стране и тем, кто ее принял и помог обосноваться в США, говорится в репортаже “Голоса Америки”.

