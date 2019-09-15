За отказ в помощи полиции теперь не будут наказывать

По существующим законам штата Калифорния любой здоровый человек 18 лет и старше, который после законного требования полицейского или судьи отказывается помогать властям в аресте или возвращении под стражу сбежавшего преступника либо в предотвращении нарушения порядка или уголовного преступления, наказывается штрафом в размере от 50 до 1000 долларов.

Принятый недавно законопроект отменяет это положение и вносит соответствующие изменения в законодательство.

Законопроект был одобрен губернатором Гэвином Ньюсомом 30 августа 2019 г.

“На случай, если вы пропустили: вчера Ассамблея проголосовала за мой законопроект SB 192, который ОТМЕНЯЕТ устаревший закон, а не добавляет новый. В прошлом году я поручил своим интернам поиск старых законов, которые Легислатура могла бы отменить, и результатом стал этот законопроект”, – отметил автор проекта, сенатор Боб Херцберг у себя в Фейсбуке.