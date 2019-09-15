Закон, дающий право заключенным выбирать себе пол, отложен

Сенат Калифорнии отложил до следующего года обсуждение билля SB 132. В этом законопроекте, автором которого является сенатор-демократ Скотт Уинер, предлагается дать калифорнийским заключенным право самостоятельно выбирать себе пол (и, соответственно, мужские либо женские камеры и душевые).

По утверждению Уинера, эта мера необходима для защиты и сохранения достоинства заключенных, идентифицирующих себя как трансгендеры. Однако оппоненты законопроекта указывают, что подобное нововведение грубо нарушит права настоящих биологических мужчин и женщин, которые будут вынуждены делить личное пространство с представителями противоположного пола.