Администрациям школ Нью-Йорка запретили интересоваться иммиграционным статусом учащихся

Перед началом нового учебного года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс напомнила руководителям школ о правилах, касающихся учеников-нелегалов. По законам штата дети недокументированных иммигрантов имеют равные со всеми права на обучение, и за любые действия, препятствующие получению ими образования, школы и школьные округа могут понести ответственность перед законом.

В частности, сотрудники школ не имеют права задерживать и допрашивать детей с целью выяснения их иммиграционного статуса, а также передавать федеральным иммиграционным властям сведения из школьных записей. Это относится как к штатным сотрудникам учебных заведений, так и к нанятым школами офицерам по безопасности (SRO, School Resource Officers), являющимся сотрудниками правоохранительных органов.

Несанкционированное предоставление доступа к конфиденциальной информации может поставить под угрозу федеральное финансирование учебного заведения.