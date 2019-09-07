На фоне растущего кризиса недвижимости, лидеры Калифорнии пришли к согласию по вопросу защиты арендаторов, передает пресс-служба губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Сакраменто, 30 августа 2019 г. Губернатор Гэвин Ньюсом, временный президент Сената Тони Аткинс, спикер Ассамблеи Энтони Рендон и член Ассамблеи Дэвид Чу объявили нижеследующее:

«Высокая стоимость жилья и растущие цены на аренду мешают процветанию семей Калифорнии. Эти непомерные расходы приводят к неравенству и угрожают экономическому развитию штата. Вот почему мы рады объявить о том, что пришли к согласию по поводу серии поправок к законопроекту AB 1482, которые предусматривают действенные меры по защите арендаторов. Данный законопроект защитит миллионы арендаторов от повышения цен и выселения, а также продолжит начатую в этом году работу Законодательного собрания по борьбе с жилищным кризисом».

Стоит отметить, что законопроект члена Ассамблеи Дэвида Чу запрещает арендодателям увеличивать плату за аренду квартир более чем на 8% в год.